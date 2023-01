Bahia registra 31 novos casos e 1 óbito em 24 horas

Foto: Ascom/Prefeitura de Salvador

A Bahia registrou 31 novos casos de Covid-19 e mais uma morte pela doença nas últimas 24 horas de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), neste domingo (8).

Ainda segundo os dados, o estado possui 2.297 casos ativos. O número total de casos desde o início da pandemia é de 1.775.274 confirmados, enquanto 1.741.692 são considerados recuperados e 31.285 morreram. Sesab ainda aponta que os dados podem sofrer alterações.

Na atualização no número da ocupação de leitos, enfermaria adulta está com taxa de ocupação em 19% com 44 leitos ocupados em um total de 237. Enfermaria pediátrica está com apenas 1 leito ocupado no total de 20, ou seja, 5%.

Já no número de leitos de UTI Adulto, a taxa de ocupação no estado está em 23% com 45 leitos ocupados em um total de 195. Na pediátrica a taxa aponta 10% com 2 leitos ocupados em um total de 20.

