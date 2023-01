Bahia registra 4 mortes e 2.484 casos ativos de Covid-19 na Bahia

Foto: Otávio Santos/Secom

A Bahia registrou 4 mortes por Covid-19 e 801 novos casos da doença nas últimas 24h, segundo dados divulgados neste sábado (7) pela Secretaria da Saúde do estado (Sesab).

Os 1.775.243 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.741.475 já são considerados recuperados, 2.484 encontram-se ativos e 31.284 tiveram óbito confirmado. . Os dados ainda podem sofrer alterações, conforme Sesab.

O boletim epidemiológico deste sábado ainda contabiliza ainda 2.076.280 casos descartados e 372.522 em investigação. 854 foram recuperados.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado. Na Bahia 71.512 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.