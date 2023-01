Bahia registra 628 novos casos de Covid-19 em 24 horas e três óbitos

Foto: Bruno Concha/Secom

A Bahia registrou 3 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), 628 casos da doença foram notificados, apontando uma taxa de crescimento de 0,04%.

Dos 1.780.214 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.746.915 já são considerados recuperados, 1.981 encontram-se ativos e 31.318 tiveram óbito confirmado.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA) em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

O boletim epidemiológico divulgado no sábado (14) contabiliza ainda 2.080.512 casos descartados e 373.591 em investigação.

