Bahia renova contrato com goleiro Danilo Fernandes

Foto: Felipe Oliveira / Divulgação E.C Bahia

O Bahia anunciou, na terça-feira (17), a renovação de contrato do goleiro Danilo Fernandes, de 34 anos. O vínculo inicial do jogador, que chegou no clube em julho de 2021, encerrou no fim de 2022.

Danilo se recupera de uma cirurgia após lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida em setembro de 2022. O prazo de recuperação nesse tipo de procedimento é de, aproximadamente, oito meses.

O goleiro era titular do Bahia até se machucar. No ano passado, Danilo disputou 36 jogos e sofreu 29 gols. No total, o goleiro tem 53 partidas disputadas pela equipe.

