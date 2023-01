Bahia terá time alternativo contra Jacobinense

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

O Bahia entrará em campo com uma cara diferente nesta quarta-feira (25), em Feira de Santana, contra a Jacobinense, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. O jogo, marcado para às 21h30, será disputado com portões fechados, já que o time mandante cumpre suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) pela confusão na semifinal da Série B do Campeonato Baiano de 2022.

Para encarar a Jacobinense, o técnico Renato Paiva deve fazer novas mudanças no time titular e rodar a equipe. O provável time titular para o jogo desta quartatem: Marcos Felipe; Cicinho, Marcos Victor, David Duarte e Ryan; Lucas Araújo, Mugni e Diego Rosa; Vitor Jacaré, Caio Vidal e Ricardo Goulart (Everaldo)

Já o Jacobinense deve levar a campo a base do time titular que perdeu para o Jacuipense na última rodada: Giovani, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel Santiago e Caíque; Ninho Xavier, Guga e Kariri, Kel Baiano, Thesco e Junior Bahia.

Reabilitação

Apesar de ter 100% de aproveitamento no Cameponato Baiano, o Bahia vende de derrota na Copa do Nordeste. Na ocasião, o Tricolor produziu bem mais que o adversário, desperdiçou pênalti com Lucas Mugni e viu o goleiro Marcos Felipe falhar na saída de bola no gol do adversário. Após a partida, o técnico Renato Paiva destacou a atuação do time e saiu em defesa dos jogadores.

O jogo desta quarta também é o último antes do primeiro Ba-Vi de 2023. No domingo (29), o Tricolor recebe o Vitória na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília).

