Baiano, namorado de Paolla Carosella publica foto ao lado de chef

O fotógrafo de arquitetura, Manuel Sá usou as redes sociais na terça-feira (3) para dividir um clique especial ao lado da namorada, a chef de cozinha Paola Carosella. Na legenda, o soteropolitano escreveu: ‘Feliz ano novo com uma foto de 2022 cheia de amor’.

Nos comentários a ex-jurada do ‘Masterchef’ reagiu: ‘Feliz ano novo meu amor’. Famosos e anônimos desejaram felicidades ao casal. “Eu não aguento vocês dois não! Lindos demais! Que nunca falte amor e que seja leve”, comentou um. “Que fofos”, reagiu outro. “Gente, nunca que eu ia imaginar que esses dois são um casal, que perfeito”, escreveu um último.

Paolla Carosella, inclusive, vai brilhar ainda mais nas telinhas a partir deste ano. A chef argentina foi anunciada como apresentadora de um programa no GNT.

Vale destacar que ela também fará parte do time de jurados do novo reality culinário da TV Globo: ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’. A atração irá ao ar nas tardes de domingo. O chef João Diamante também fará parte do júri. Leandro Hassun será o apresentador.

