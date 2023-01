Baiano surpreende com ostentação e ganha simpatia do público no BBB

Foto: Reprodução/ Instagram

Ostentação é a palavra que rege a vida de Cezar Black, baiano integrante do time Pipoca do BBB23. O enfermeiro de 34 anos, que mora em Brasília há 12 anos, surpreendeu o público do reality show ao mostrar seus bens na apresentação do Big Brother Brasil.

Dono de uma lancha, comprada com oito amigos e batizada de ‘Revoada’, e uma Mercedes-Benz classe SLC, na apresentação, Cezar entregou que já recebeu o título de playboy pela ostentação. “Cada conquista minha é motivo de orgulho e não de vaidade”, afirma.

Foto: Reprodução/ Instagram

Para o público, o baiano foge do padrão da profissão. “Cézar é totalmente fora da curva da enfermagem, hétero; tem lancha, carro importado… Enfermeiro, rico e hétero?? Como assim?”, questionou um.

o maior mistério do bbb é como o cezar tem uma lancha com salário de enfermeiro no brasil #BBB23 — vitor • fan account🐈‍⬛🪰🦏💅🏿 (@beaufcks) January 17, 2023

Como assim Cezar é enfermeiro e tem uma lancha? Meu ex é enfermeiro e mal tinha casa própria #BBB23 #RedeBBB — Rodrigo Oliveira (@diigodiva) January 17, 2023

Outro internauta levantou uma dúvida sobre o salário do enfermeiro, que trabalha na UTI de dois hospitais em Brasília. “O Cézar falou que tem uma lancha… não sabia que o salário de enfermeiro dava pra comprar uma lancha?!”.

O estilo de vida do baiano já passou a ser exaltado na web. Cezar não esconde que gosta de farra e viagens. Já conheceu Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este, entre outro lugares, e se diz amante do Carnaval.

O enfermeiro é torcedor “doente” do Bahia, e de acordo com informações exclusivas obtidas pelo iBahia, já morou no mesmo prédio do lateral-direito da Seleção Brasileira, Daniel Alves. Os dois moravam no bairro da Pituba, em Salvador.

Feitos de Cezar Black ⚓️ em 01 dia de Big Brother Brasil: ✅ Causou três crises de risos na casa;

✅ Recitou “Ai preto” 6 vezes;

✅ Dançou 5 pagodes;

✅ Flertou com 2 mulheres

✅ Se tornou o favorito na corrida a campeão. Boninho já está podendo entregar o prêmio! 🗣️ pic.twitter.com/Kgbs5GArir — leo MUNDINHO CEZAR BLACK ⚓ (@LeoZardetto) January 17, 2023

Maravilhado com Cézar Black. A energia BBB 10 que esse homem exala é algo que o Brasil 2023 precisava #BBB23 — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) January 17, 2023

Cezar Black. O homem veio pra acabar com o psicológico das mulheres!!!!

O enfermeiro q tem a lancha vai amar e ser amado. — 𝕾𝖆𝖓𝖙¹³ (@Sant_FFC) January 17, 2023

Simplesmente, Cezar “ai preto” Black, DONO DE UMA LANCHA Já é meu fav, n tem como — renatin (@sorenatin) January 17, 2023

O Cézar meteu que tem uma lancha chamada de revoada, dito isso, tem q ser finalista. — Luizin (@luizin_lok) January 17, 2023

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.