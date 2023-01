Baianos declaram amor por RBD e fazem campanha por show

Foto: Acervo Pessoal

Na indústria da música não faltam exemplos de grupos que marcaram gerações. Nos anos 60, os “Jackson 5” encantavam com sucessos como “ABC” e “I’ll Be There”. Nos anos 90, o “boom” com “Spice Girls” e “Backstreet Boys”. No Brasil, quem dominava eram os “Menudos”. Mas foi nos anos 2000 que o cenário foi consolidado, com grupos espalhados por todo o mundo. “KLB”, “Rouge”, “Jonas Brothers” e, em 2004, um grupo mexicano que conquistaria o cenário internacional: o “RBD”.

A banda surgiu dentro da novela mexicana “Rebelde”, produzida pela Televisa entre 4 de outubro de 2004 à 2 de junho de 2006. No Brasil, foi apenas em 2005 que a trama chegou até os brasileiros, tornando-se um sucesso no país. Logo a banda que fazia parte do enredo do folhetim se tornou um grupo também fora das telas, marcando uma geração inteira com hits em espanhol.

Dulce María (Roberta Pardo), Anahí (Mia Colucci), Maite Perroni (Lupita Fernandéz), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Christopher Uckermann (Diego Bustamante), Christian Chavez (Giovanni Mendes), ou apenas RBD, lançaram 9 álbuns de estúdios, fizeram centenas de shows e quatro turnês mundiais no período em que estiveram juntos, quando em 2008 resolveram seguir caminhos diferentes na carreira.

Apesar do fim, os fãs esqueceram da banda do coração. Pelo contrário. Um amor de adolescência que criou raízes. Canções como “Solo Quédate En Silencio”, “Sálvame”, “Nuestro Amor”, “Aun Hay Algo” foram trilha sonora de diversos fãs que cresceram ouvindo as músicas do RBD, e nunca deixaram de ser RBDmaníacos, como gostam de ser chamados.

E claro que, na Bahia, não poderia faltar a parcela de fãs apaixonados. Desde que a banda anunciou o retorno em dezembro de 2022, reacendeu ainda mais o amor pela banda. É o caso de Allan Cristian, de 30 anos. De lá do interior Santo Amaro, na cidade de Acupe, a 94,7km de distância de Salvador, um jovem Alan de 2004 viu a banda na TV, e desde então, não parou mais de acompanhar. Da escola à vida adulta, até mesmo com a banda em hiatus.

“Eu estava na escola ainda, em 2004. Comecei a gostar pela novela e continuei gostando mesmo a banda não estando ativa. Sou fãs deles, cada um na sua carreira, acompanho todos. Tenho discos, pôsteres e DVD”, contou.

E graças a devoção à banda, ele conheceu diversos outros fãs que, no caminho, tornaram-se amigos. Alguns foram feitos quando ele ainda era adolescente e outros durante o tempo.

“A nossa geração já é bem lá anos 2000. Então tem a galera que a gente já conhece e outras que conhecemos através da internet. A gente nem imaginava que tinha tanto fã do RBD do Nordeste”, disse o fundador do fandom da banda na Bahia, o @_rbdbahia.

O projeto é totalmente dedicado ao RBD e tem se concentrado em conectar outros fãs do estado e do Nordeste desde que a banda deu a entender que vai acontecer, este ano, um reecontro para a realização de um turnê especial.

Allan Cristian (Foto: Acervo Pessoal)

O fandom dedicado à banda é apenas uma pequena parte do amor de Allan com o RBD. O grupo tem uma importância tão grande para ele, que não só ajudou a superar momentos difíceis, como também incentivou o jovem a aprender espanhol.

“O RBD hoje é uma parte de mim. Em muitos momentos muitos ruins da minha vida, eu sempre escutava as músicas. Momentos que eu estava muito sozinho, eu escutava as músicas. Aprendi a falar espanhol fluente por conta deles…e esse carinho vem desde pequeno, por causa das novelas mexicanas, e quando eu comecei a escutar RBD, eu comecei a pesquisar mais sobre a cultura, o idioma…”, diz emocionado.

Ainda segundo ele, o RBD tem um sentido pessoal especial. “Na minha vida, RBD tem um sentido muito grande. Me deu muita gente bacana, me ensinou muita coisa, principalmente a questão do amor, de acreditar nos sonhos, de lutar pelos nossos desejos… RBD não foi só uma bandinha de novela[…] Eles são maravilhosos.”, disse emocionado.

Mas nem sempre foi fácil ser fã. Por ser do interior, onde morava na época, Allan enfrentou dificuldade para ter acesso ao objetos relacionados a banda, até mesmo, de notícias.

“Eu não tinha coisas do RBD originais. As revistas quando chegavam lá já eram muito tempo depois de lançadas. Quando eu ia na cidade, e eu via algo, eu comprava. Eu não tinha nada. Mas hoje eu tenho discos, dvds e pôsteres”, explicou Allan, que agora mora em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Amor que atravessa gerações

O mesmo amor é compartilhado por Thainara Lima, 22 anos, que também faz parte do grupo de fãs baiano. Assim como Allan, a novela foi a etapa inicial de acesso à banda, mas, por ser dos anos 2000, ela acabou demorando um pouco mais para conhecer o grupo.

“Eu sou do ano 2000. Eu peguei a novela um pouquinho mais pra frente, e desde que eu assisti, eu peguei aquele amor, aquela paixão e aquela vontade alguma forma conhecer os atores, poder ir em um show”, conta.

Já para Carolina Moreira, de 19 anos, a relação com RBD parece vir de outras vidas. Quando criança, ela chegou a celebrar o aniversário de 4 anos com o tema banda. Assim como Thainara, ela só veio a acompanhar o grupo alguns anos depois da estreia da novela. Quando o folhetim foi ao ar em 2004, Carolina só tinha 2 anos.

“Eu não sei como começou minha relação com RBD. Parece que já nasceu na minha vida. Eu tive um aniversário do RBD, para mim um dos mais icônicos da minha vida. Que eu mais me lembro, e eu tenho a gravata guardada até hoje. A festa foi em 2007 e até hoje essa gravata está esperando um show deles”, contou fazendo referência a um dos símbolos da banda, a gravata vermelha.

Carolina Moreira comemorando o aniversário com tema da novela ‘Rebelde’ (Foto: Acervo Pessoal)

Ela revelou que desde que soube do possível retorno não consegue parar de pensar nisso

“Durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Eu sou capaz de fazer loucuras para ir num show deles. É uma realização de criança”, afirmou ela, que disse já estar juntando dinheiro e até ter feito um cartão para comprar o ingresso para o show.

Salvador bateu na trave

O que todos tem em comum, além do amor pela banda, é a vontade ir a um show de RBD. E a capital baiana já bateu na trave duas vezes.

Em 2006, o RBD veio ao Brasil com a tour Generácion. Salvador estava com show marcado para 29 de setembro, mas foi cancelado por motivos de infraestrutura. Já em 2007, a banda voltou novamente ao país e, mais uma vez, a capital baiana estava inclusa na lista de cidades que receberia o concerto.

Dessa vez, a banda apresentava a turnê Celestial e show aconteceria em 14 de abril, mas, mais um vez o show foi cancelado, e dessa vez foi alegado falta de logística para a realização do evento.

O retorno do RBD

E agora, a banda está prestes a fazer o tão aguardado retorno aos palcos. Em dezembro de 2022, o perfil da banda nas redes sociais, assim como os de Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chavez publicaram um vídeo enigmático com um recado para os fãs: “Prepare sua gravata”.

Coleção de revistas de Allan Christian (Foto: Acervo Pessoal)

O anúncio oficial está agendado para ser feito em 19 de janeiro, data que também começa o início das vendas, segundo o site oficial do grupo. Apesar de ainda não existir uma confirmação, há indícios de que uma turnê de reunião será anunciada após 14 anos que a banda encerrou como grupo. Isso porque, em 2020 o grupo fez uma apresentação especial por causa da pandemia, o que aumentou ainda mais os rumores de um possível reencontro no futuro.

No entanto, Alfonso Herrera, o Miguel da novela Rebelde, não vai retornar para aos palcos. Em entrevistas, ele disse que vai continuar com o sonho pessoal, de atuar, e os integrantes da banda já afirmaram que respeitam e torcem pelo ator.

O sonho está vivo: a campanha por show em Salvador

Com a turnê confirmada, há uma grande expectativas de shows no Brasil. Durante o período em que estiveram juntos, a banda esteve no país sete vezes.

As cidades São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília são cotados para receber os shows. E os fãs baianos também querem um show em Salvador.

Para isso, Allan, Carolina, Thainara, e outras centenas de fãs estão se mobilizando nas redes sociais e outros meios a fim de chamar atenção e trazer o show para a capital baiana.

“Quando soubemos da novidade, vimos que essa era a oportunidade deles virem para Salvador, pra dessa vez dar certo. A gente viu como oportunidade”, explicou Thainara, uma das integrantes do fandom baiano.

No dia 8 de janeiro, o grupo de fãs vai promover um encontro no Farol da Barra, às 15h. Os participantes vão se conhecer pessoalmente pela primeira vez. Também vão poder conversar, cantar e impulsionar a campanha para que o sonho do show em Salvador continue vivo.

Para Allan, esse é o momento certo para que enfim o aguardado show aconteça em Salvador. “Eu acredito que seja o nosso momento”, afirma com esperança.

