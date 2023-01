Bairros de Salvador recebem ações de combate a muriçocas

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensifica a partir desta semana as ações do Programa de Controle aos Mosquitos e Muriçocas no período de alta estação. A iniciativa segue até fevereiro e a programação será divulgada semanalmente.

As ações acontecem sempre das 8h às 12h para coleta e aplicação de larvicida e também à noite, partir das 19h, para aplicação de inseticida com termonebulização através de motocicletas. Até a próxima sexta-feira (6), as localidades contempladas são Valéria, São Caetano, Itapuã, Uruguai, Piatã e Bairro da Paz.

Com o auxílio dos termonebulizadores, os agentes de combate às endemias lançam uma mistura de inseticida e óleo mineral suficiente para eliminar os mosquitos em fase adulta. Isso porque as gotículas do produto permanecem por um bom tempo flutuando no ar. O programa de controle do Culex conta ainda com a etapa de coleta de amostra de larvas de mosquito desses locais, identificando os tipos de inseto em circulação e aplicando larvicida biológico.

A iniciativa conta com apoio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A autarquia controla o tráfego das vias devido à fumaça densa e espessa provocada pela termonebulização.

