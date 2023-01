Baixe o aplicativo Apple TV na versão mais recente do Windows 11

A Apple TV é um dos famosos aplicativos disponíveis exclusivamente para usuários da Apple. Somente aqueles que possuem uma assinatura e um dispositivo Apple podem transmitir a Apple TV. Na Apple TV, os usuários poderão ver originais exclusivos da Apple desenvolvidos por eles. Eles também podem transmitir músicas, vídeos, shows, etc, no aplicativo. A Apple TV mudou a forma de streaming para os usuários da Apple.

Alguns dos melhores programas disponíveis na Apple TV são Black Bird, Echo 3, See, Tehran, etc. Existem alguns usuários da Apple que possuem uma assinatura da Apple TV, mas não possuem nenhum dispositivo Apple para assistir. No entanto, esses usuários têm o Windows e agora estão procurando uma maneira de baixar Aplicativo Apple TV no Windows 11. Se você também deseja baixar o aplicativo Apple TV no Windows 11, continue lendo este guia até o final para saber como fazer isso.

Como baixar o aplicativo Apple TV no Windows 11

Aqueles que querem baixe o aplicativo Apple TV no Windows 11 deve seguir alguns procedimentos. É porque a Apple TV não está disponível diretamente para o Windows 11. Assim, os usuários terão que navegar na web ou baixá-lo com a ajuda de aplicativos de terceiros.

Caso não queira baixar Aplicativo Apple TV no Windows 11 e deseja apenas transmitir os shows, então aqui está uma maneira de fazer isso. Você pode transmitir programas, filmes ou outros vídeos da Apple TV facilmente com a ajuda do seu navegador da web. Para fazer isso, você terá que seguir algumas etapas listadas abaixo.

Método 1: transmitir a Apple TV pelo site

Os usuários podem facilmente transmitir filmes, programas ou outros vídeos com a ajuda do site oficial da Apple TV. Você deve seguir as etapas abaixo para transmitir a Apple TV no Windows 11.

Passo 1: Primeiro, você deve abrir qualquer navegador da web. Você pode abrir o Google Chrome, Edge ou Opera.

Passo 2: Depois disso, digite “Apple TV” na barra de pesquisa.

Etapa 3: Agora, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Passo 4: Clique no texto para abri-lo.

Passo 5: Depois disso, o site oficial da Apple TV será aberto na tela.

Passo 6: Escolha sua região para carregar o conteúdo baseado nela.

Passo 7: Depois de confirmar a região, o conteúdo será carregado de acordo com ela.

Passo 8: Agora, no lado direito da tela, você verá a opção de “Entrar”.

Passo 9: Clique no botão e uma nova página aparecerá na tela.

Etapa 10: Preencha os detalhes da conta da Apple para iniciar o streaming da Apple TV.

Passo 11: Depois de inserir com sucesso os detalhes da conta da Apple e fazer login na sua conta, você poderá transmitir facilmente a Apple TV sem problemas.

Passo 12: É isso; você está pronto para assistir à Apple TV no seu Windows 11.

Método 2: Baixe a Apple TV de um aplicativo de terceiros

Se você não quiser usar o navegador da Web e quiser transmitir diretamente com a ajuda do Aplicativo Apple TV no Windows 11, você precisará seguir as etapas listadas abaixo. Neste método, vamos instalar o Aplicativo Apple TV no Windows 11 que está disponível na Google Play Store, com a ajuda do aplicativo Bluestack.

Passo 1: Primeiro, aqueles que desejam instalar o Aplicativo Apple TV no Windows 11 precisará instalar o aplicativo Bluestack em seu PC.

Passo 2: Você pode instalar facilmente o aplicativo Bluestack visitando o site oficial.

Etapa 3: Agora, como você instalou o Bluestack App no ​​seu PC, você deve instalar o Apple TV.

Passo 4: Para instalar a Apple TV no aplicativo Bluestack, os usuários terão que abrir o aplicativo Bluestack.

Passo 5: Depois de abrir o aplicativo Bluestack, abra o aplicativo Google Play Store.

Passo 6: Agora, digite “Apple TV” na barra de pesquisa de aplicativos da Play Store no Bluestack.

Passo 7: Após a pesquisa, você verá os resultados da pesquisa do aplicativo Apple TV na Play Store.

Passo 8: Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Passo 9: Depois disso, clique no botão Instalar.

Etapa 10: Aguarde até que o aplicativo seja instalado no seu PC.

Etapa 11: Depois que o aplicativo estiver instalado, você poderá transmitir os shows no seu Windows 11.

Etapa 12: Após a instalação do aplicativo, abra o aplicativo e faça login com sua conta da Apple para obter todos os seus programas favoritos novamente no aplicativo.

Passo 13: Pronto, agora você está pronto para assistir aos programas da Apple TV no seu Windows 11.

Empacotando

Existem muitos usuários da Apple que não possuem dispositivos Apple, mas apenas uma assinatura da Apple TV. Como a Apple TV oferece ótimos programas e filmes, muitos usuários assinam seus serviços.

Mas é triste dizer que, até o momento, não há nenhum aplicativo oficial disponível para Apple TV no Windows 11. Os usuários podem transmitir com a ajuda do site ou por meio do aplicativo de terceiros, que segue um processo complexo. para instalar e executar.

Neste guia, listamos os métodos pelos quais você pode transmitir diretamente com a ajuda de um site ou instalando o aplicativo com a ajuda do Bluestack. Esperamos que isso ajude você a transmitir os programas de TV da Apple.

Além disso, se você não sabe, a Microsoft anunciou que a Apple TV estará disponível em breve na Microsoft Store em 2023. Portanto, esperamos que você não precise esperar muito pelo aplicativo oficial. É isso, até a próxima.

