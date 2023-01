Baixe o aplicativo Spotify para Windows 11 PC (64 bits) versão mais recente

Com mais de 450 milhões de usuários ativos, o Spotify é um dos melhores aplicativos de serviços de streaming de música. Os usuários adoram transmitir músicas do aplicativo por causa das músicas exclusivas disponíveis nele. Além disso, existem mais de 195 milhões de assinantes pagantes que se inscreveram nos serviços do Spotify para transmitir música sem anúncios.

O aplicativo Spotify está disponível para plataformas como Android, iOS, Windows e macOS, o que significa que não há barreira de dispositivo para usar o aplicativo. Ainda assim, alguns usuários estão confusos sobre se podem usar Spotify no Windows 11 ou não. Os usuários podem transmitir música no Windows 11 com a ajuda do aplicativo Spotify e do site. Porém, sabemos que o site não tem flexibilidade em relação ao app. Para que os usuários possam baixar Spotify no Windows 11 para usá-lo sem nenhum problema.

Como baixar o aplicativo Spotify no Windows 11

Se você não sabe como baixar Spotify no Windows 11, então não se preocupe. Existem várias maneiras disponíveis para baixar aplicativos no Windows 11. A primeira é visitando a própria loja de aplicativos e a segunda visitando seu site oficial. Muitos aplicativos fornecem os arquivos de configuração de seus aplicativos em seu site oficial, que podem ser baixados para instalar o aplicativo no PC.

Para ajudá-lo a baixar Spotify no Windows 11, listamos os métodos mais fáceis abaixo, que você pode usar para baixar o aplicativo no Windows 11. Então, vamos começar.

Método 1: site oficial

Baixar aplicativos de seu site oficial é uma das maneiras mais fáceis. Você só precisa visitar o site deles e escolher a plataforma para a qual você vai baixar o aplicativo. Listamos as etapas que você precisará seguir para baixar o Spotify no Windows 11, portanto, siga-as corretamente.

Passo 1: Primeiro, você precisará visitar o site oficial do Spotify.

Passo 2: Depois de visitar o site, você verá várias opções no cabeçalho do site. Clique em Baixar.

Etapa 3: Agora, uma nova página será carregada onde você verá a opção de download.

Passo 4: Clique no botão Baixar.

Passo 5: Depois de clicar no botão de download, o arquivo de configuração para Spotify no Windows 11 será baixado. Caso o download não seja iniciado, você verá uma opção lá “Tente baixar novamente” Clique nisso.

Passo 6: Agora, você pode ver o arquivo de configuração nos arquivos baixados. Caso contrário, visite a pasta onde os arquivos baixados são salvos.

Passo 7: Abra o arquivo de configuração no seu PC.

Passo 8: Siga as instruções dadas na tela para instalar Spotify no Windows 11.

Passo 9: É isso, você baixou e instalou com sucesso Spotify no Windows 11.

Método 2: Microsoft Store

Esperamos que você saiba como baixar aplicativos da Microsoft Store. Caso contrário, não se preocupe, explicaremos como você pode baixar e instalar facilmente na Microsoft Store. Listamos os passos abaixo, siga-os corretamente para baixar e instalar o Spotify no Windows 11.

Passo 1: Primeiro de tudo, abra o Menu Iniciar.

Passo 2: Digite “Microsoft Store” e clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Etapa 3: Depois que o aplicativo for carregado, você verá uma barra de pesquisa na parte superior da tela.

Passo 4: Clique na barra de pesquisa e digite “Spotify” lá.

Passo 5: Depois de digitar, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Passo 6: Uma nova tela será aberta para o aplicativo Spotify.

Passo 7: Clique no botão Instalar para baixar e instalar o aplicativo no seu Windows 11.

Etapa 8: Aguarde algum tempo e o aplicativo será baixado e instalado.

Etapa 9: É isso; você instalou com sucesso o Spotify no Windows 11. Agora, faça login na sua conta e comece a transmitir serviços de música no Windows 11.

Empacotando

O Spotify é um dos melhores e mais famosos aplicativos de provedores de serviços de streaming de música. Milhões de usuários transmitem música por meio deste aplicativo. É porque o aplicativo Spotify fornece aos usuários músicas exclusivas, lista de reprodução pré-fabricada de acordo com seu humor, sem anúncios para usuários premium, músicas fáceis de encontrar etc.

Os usuários estão satisfeitos com os recursos do Spotify. Além disso, para facilitar as coisas para os usuários, o Spotify fornece uma conta para diferentes plataformas, um dos melhores recursos para os usuários. Os usuários podem tocar música em seu Android, iOS ou Windows ou em qualquer plataforma que desejarem.

Muitos usuários ficaram confusos sobre como baixar o Spotify no Windows 11. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você pode baixar o aplicativo facilmente no seu PC para Windows 11. Siga as etapas listadas acima para baixar Spotify no Windows 11 sem quaisquer problemas. Por hoje é isso, até a próxima.

