Balé Teatro Castro Alves inicia jornada de aulas abertas em janeiro

Foto: Reprodução/ BTCA

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA), dá início a rotina de aulas abertas a partir do próximo dia 17 de janeiro, com nove turmas gratuitas e aulas de balé clássico, salsa, danças afrobrasileiras e mais.

Realizados no Piso C da Ala A do Teatro Castro Alves (TCA), todos os encontros começam às 13h15, sendo necessário chegar entre 12h40 e 13h05 para entrada. Ao todo serão ofertadas cinco vagas por turmas, que serão ocupadas por ordem de chegada.

As aulas serão ministradas por dançarinos do próprio elenco e direcionadas a pessoas com experiência intermediária ou avançada em dança. Confira:

PILATES – Com Ticiana Garrido – Dias 17 e 23

DANÇAS AFROBRASILEIRAS – Com Agnaldo Fonseca – Dias 18 e 25

BALÉ CLÁSSICO – Com Anna Paula Drehmer – Dias 19 e 26

SALSA – Com Luis Molina – Dias 20 e 27

DANÇA CONTEMPORÂNEA – Com Paullo Fonseca – Dia 24

SERVIÇO

Aulas abertas – Balé Teatro Castro Alves

Quando? Entre os dias 17 e 27 de janeiro, a partir das 12h40

Onde? Piso C da Ala A do Teatro Castro Alves

Quanto? Gratuito, com vagas ocupadas por ordem de chegada

