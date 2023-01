Banco Central lança novidade sobre o PIX; confira

Com a chegada do PIX, os brasileiros passaram a fazer transferências bancárias de forma instantânea, tornando o sistema de pagamentos o mais utilizado do país. No entanto, a invenção do Banco Central (BC) não será limitada. Isso porque, em breve, chegará ao Brasil o PIX Internacional.

Para que a nova versão do sistema possa ser desenvolvida, foi aprovada uma lei cambial, que entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2022. Em suma, ela traz a possibilidade da compra e venda de moeda estrangeira, exportações, transferências em reais e, claro, ao PIX Internacional. Veja mais detalhes.

PIX Internacional

Na prática, a nova lei torna possível a realização de transações de moeda estrangeira entre pessoas físicas, incluindo o real, sendo o limite de US$ 500. Neste sentido, com relação ao Imposto de Renda, a pessoa que entra ou sai do Brasil com mais de US$ 10 mil precisa declarar.

Devido a essas mudanças, o PIX Internacional começa a ganhar força. A novidade deve trazer a opção de transferência de recursos para o exterior em tempo real, assim como funciona o PIX tradicional. De todo modo, a nova funcionalidade ainda está sendo estudada pela instituição.

Mudanças no PIX

A partir deste mês, os usuários do PIX contarão com as seguintes mudanças:

Limites

Não haverá mais limite de transações com o PIX, isto é, os bancos não serão obrigados a estabelecer um limite de valor por transferências, devendo somente determinar um limite por período de tempo.

Sendo assim, quem possui um limite diário de R$ 2 mil, por exemplo, poderá utilizar todo este valor em uma única transação. Além disso, nada muda para aqueles que desejarem solicitar mudanças no seu limite.

Quanto ao pedido de redução do limite, o banco deve atender imediatamente. Já, se a solicitação for de aumento de limite, ele deve ser autorizado em um período entre 24h e 48h.

Período noturno

Os bancos poderão permitir que seus clientes personalizem o limite do horário noturno, desde que a alteração seja para a redução da margem. De modo geral, a mudança acontece entre as 20h e 6h, no entanto, será possível fazer a alteração para o horário das 22h e 6h.

PIX Saque e PIX Troco

Por fim, outra mudança está relacionada as modalidades do serviço, o PIX Saque e pelo PIX Troco. Por meio da mudança, foi alterado o valor limite para o resgate:

Durante o dia: passa de R$ 500 para R$ 3 mil;

Durante a noite: passa de R$ 100 para R$ 1 mil.