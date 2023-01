Banco de leite do Hospital da Criança está em situação crítica

Foto: Divulgação

O banco de leite humano do Hospital Estadual da Criança (HEC)localizado na cidade Feira de Santana, interior da Bahia, está em situação crítica por causa do baixo índice de doações. Segundo informações da asessoria da unidade, há apenas 64,5 litros de leite no hospital para uma demanda de pelo menos quatro litros diários.

Caso novas coletas não sejam feitas, o volume atual permitirá atender apenas demanda da unidade hospitalar por mais 16 dias.

Para doar, as pessoas interessadas devem ir à unidade, localizada na Avenida Eduardo Fróes da Mota, que funciona todos os dias da semana, das 7h às 19h, ou entrar em contato pelo (75) 3602-0630 para receber orientações de como deve ser feita a doação.

A coordenadora do banco de Lleite, Wanessa Ribeiro, informou ao g1 bahia que a redução aconteceu possivelmente por causa do período das festas de fim de ano. Wanessa ressalta que o perfil do HEC é de partos prematuros e que, por isso, geralmente as puérperas não têm produção de leite materno, precisando das doações.

O leite materno separado para a doação deve ser colocado em recipientes de vidro com tampa plástica. O uso de máscaras para acesso das doadoras é obrigatório.

