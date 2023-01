Banco é roubado e explodido na Região Metropolitana de Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um banco Santander foi assaltado e explodido, na madrugada desta sexta-feira (13), por cerca de 20 homens armados no centro de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações das Polícias Civil e Militar, o crime aconteceu por volta das 3h entre a rua Luis Eduardo Magalhães e a Avenida Altamirando de Araújo.

Ainda segundo a PC, os criminosos arrombaram o estabelecimento e explodiram um caixa eletrônico para levar o cofre. Ainda não é possível saber se foi subtraído algum valor. Na fuga, os suspeitos ainda roubaram um veículo.

Moradores do bairro disserram que os bandidos comemoraram o roubo na fuga. Além disso, segundo testemunhas, o grupo está com muitas armas.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que guarnições da 22ª CIPM foram acionadas, rondas foram feitas em toda a região mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra Instituições Financeiras e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) já iniciaram as investigações, expedindo guias periciais, executando trabalhos de inteligência policial e também diligências par aidentificação e prisão dos homens.

No momento, a via está interditada para ação policial. A previsão é de que o local seja reaberto no fim da manhã.

