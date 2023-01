Banco Inter: saiba como encerrar a conta digital

Os bancos digitais como o Banco Inter e o Nubank têm conquistado cada vez mais espaço entre os brasileiros, no entanto, com a chegada dessas empresas no mercado também surgem muitas dúvidas sobre o funcionamento dessas instituições financeiras. Pensando nisso, neste artigo buscaremos esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de cancelamento de uma conta no Banco Inter.

Hoje é possível abrir uma conta no Banco Inter de forma totalmente remota, sem precisar se deslocar até uma agência. Assim como a facilidade de abrir uma conta corrente na instituição, os usuários podem encerrar a conta a qualquer momento, sem burocracias. O procedimento deve ser feito diretamente pelo aplicativo, disponível para aparelhos Android e iOS.

Saiba como cancelar uma conta no Banco Inter

Diferente dos bancos tradicionais onde o processo de encerramento das contas é burocrático, no Banco Inter o procedimento é bastante simples. Atualmente existem duas formas de cancelar a conta: pelo aplicativo ou pelo site do banco digital.

Para encerrar uma conta no Banco Inter pelo aplicativo, os clientes da instituição devem clicar na opção “Precisa de ajuda?” para falar com a Babi, assistente virtual do banco digital. Para isso será necessário informar alguns dados pessoais, ou seja, os usuários devem iniciar o procedimento já com os documentos em mãos.

Já para encerrar a conta do Banco Inter pelo computador os usuários devem clicar em “Serviços” e “Encerramento de conta”. Em seguida será preciso informar o motivo do cancelamento, ler os termos e clicar em “Avançar”. Por fim, basta ler as informações que aparecerão na tela e clicar em “Confirmar”.

Vale informar que os usuários que tiverem dinheiro na conta podem transferir o saldo para outra instituição financeira. O Banco Inter ainda informa que após solicitar o cancelamento só é possível realizar a abertura de uma nova conta após 180 dias (seis meses).

Mais informações sobre a conta digital

A conta digital do Banco Inter garante diversos benefícios aos seus usuários como um cartão de crédito sem anuidade e com cashback. O cartão da instituição financeira permite que os usuários façam compras internacionais no crédito e compras nacionais no débito e no crédito.

Além do cartão físico, os clientes do Banco Inter também podem gerar um cartão virtual diretamente no aplicativo. Essa modalidade de pagamento garante que as compras online sejam feitas com rapidez e segurança e assim como no cartão físico, o cartão virtual garante cashback na fatura.

É importante informar que apesar do Banco Inter oferecer seu cartão de crédito tradicional, também existem outras opções de cartão, sendo elas: Gold, Platinum, Black e Win. Cada um das modalidades possui diferentes vantagens e benefícios exclusivos aos seus usuários, ou seja, é importante conferir todas as informações antes de solicitar o cartão.

No Banco Inter os usuários também podem realizar transferências para todos os bancos e PIX totalmente gratuitos. De acordo com o banco digital, os saques também são isentos de tarifas. Mais informações sobre os serviços oferecidos pela instituição financeira podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais do Banco Inter.