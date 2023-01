Banco Inter traz NOVIDADE importante para quem usa PIX; Confira!

Os clientes do Banco Inter podem aproveitar o Seguro PIX do banco digital que indeniza os usuários em até R$ 5 mil em situações de furto, roubo e transferências feitas sob ameaça. O novo serviço se propõe a trazer mais segurança aos seus clientes, tendo em vista a alta nos casos de golpes e fraudes feitas por meio de aparelhos celulares.

O Banco Inter garante aos seus clientes duas opções de Seguro PIX, uma delas com a mensalidade de apenas R$ 3,50 que oferece uma indenização de até R$ 2 mil. Já a segunda opção possui uma mensalidade de R$ 8,00 e garante uma indenização de até R$ 5 mil.

Assim como todos os outros serviços do banco digital, a contratação do seguro deve ser feita diretamente pelo aplicativo da instituição, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Hoje a Liberty Segura é a empresa responsável pelo Seguro PIX do Banco Inter. Isso significa que em casos de furto, roubo ou transferências feitas sob ameaça, os usuários devem acionar a seguradora. É possível acionar o seguro pelo Super App do banco digital ou pelo telefone discando o número 0800 721 9108.

Como contratar o Seguro PIX do Banco Inter

Como já dito anteriormente, a contratação do Seguro PIX deve ser feita diretamente pelo Super App do Banco Inter. Para isso os usuários devem fazer login e selecionar a opção “Seguros” localizada na tela inicial. Em seguida, os clientes devem escolher a opção desejada e concluir a operação.

O seguro PIX do banco digital cobre não só transferências via PIX, mas também aquelas feitas por TED, DOC ou TEF, desde que tenham sido efetuadas sob ameaça ou violência. Apesar disso, é importante lembrar que para receber a indenização os clientes devem necessariamente realizar um Boletim de Ocorrência.

Em casos de roubo e furto do aparelho celular, além de realizar o Boletim de Ocorrência, os usuários devem solicitar o bloqueio do IMEI. De acordo com o Banco Inter, para solicitar a indenização é necessário fornecer também alguns outros documentos.

Veja como solicitar a indenização

Os usuários do Banco Inter que contratarem o Seguro PIX podem solicitar a indenização entrando em contato diretamente com a seguradora, no entanto, o banco digital garante uma maneira mais simples e rápida, ou seja, pelo Super App. É importante lembrar que antes de iniciar o procedimento o cliente deve estar com todos os documentos solicitados em mãos.

Segundo o Banco Inter, as seguradoras devem obrigatoriamente pagar a indenização dos segurados em até 30 dias corridos, no entanto, o pagamento pode ser feito antes dependendo da instituição. Vale ressaltar que a inconsistência de dados ou falta de algum documento pode acabar atrasando a liberação do dinheiro, ou seja, é importante conferir todos os dados antes de concluir a solicitação.

Além do Seguro PIX, o Banco Inter também oferece outras modalidades de seguro que podem ser contratadas diretamente pelo aplicativo, como o Seguro Proteção Familiar que garante planos de saúde, seguros odontológicos e seguro residencial. Mais informações sobre os serviços oferecidos pela instituição financeira podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.