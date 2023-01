Banco SURPREENDE seus clientes com ESTA notícia

O C6 Bank chega para 2023 com uma novidade para os seus clientes. O banco digital reduziu a taxa de abertura da Conta Global. Através dessa conta os clientes podem utilizar um cartão de débito internacional, para dólar ou euro. Além disso, esse cartão também permite realizar compras no exterior, assim como realizar saques em moedas estrangeiras.

Antes da mudança, os clientes do C6 Bank que optavam por abrir um Conta Global deveriam pagar uma taxa de US$ 30, independente da conta ser em dólar ou em euro. Agora, com a novidade, essa taxa de abertura da conta foi reduzida para US$ 10, que na cotação atual equivale a aproximadamente R$ 55,70.

De acordo com Maxnaun Gutierrez, head de produtos e pessoa física do C6 Bank, essa redução da tarifa vem para facilitar a vida dos clientes. “A redução da tarifa é mais uma facilidade que o C6 Bank oferece para que nossos clientes possam ter acesso a uma taxa de câmbio mais vantajosa em viagens ao exterior e economizar em compras internacionais”, afirmou.

Como abrir a Conta Global do C6 Bank

Confira os passos a seguir, que mostram como realizar a abertura da Conta Global do C6 Bank:

Primeiro, abra o aplicativo do C6 Bank no celular (disponível para Android e iOS); Agora, na página inicial, procure pelo ícone “Conta Global” e clique; Por fim, basta pagar a taxa de abertura e escolher se quer a conta em Dólar ou Euro.

Vale destacar que, para quem fizer uma remessa inicial de mais de US$ 100 na conta, a tarifa de abertura da Conta Global não é cobrada. Além disso, outra forma de ficar isento da tarifa é possuir o cartão C6 Carbon, assim como possuir investimentos a partir de R$ 20 mil em CBDs.

Outros benefícios da Conta Global

Como já dito, a conta C6 Global oferece um cartão de débito internacional que pode ser usado para realizar compras no exterior, assim como saques em moedas estrangeiras em caixas da rede Cirrus ou do banco JPMorgan Chase.

Além disso, na rede de caixas eletrônicos do banco JPMorgan Chase, o cliente C6 Bank não paga tarifas para realizar saques nos mais de 16 mil caixas da empresa, espalhados pelos Estados Unidos. O cartão de débito da Conta Global também pode ser cadastrado no Google Pay, a carteira digital do Google.

A Conta Global também pode ser mais econômica. Isso porque ela adota câmbio comercial, mais barato que o turismo, e também possui spread de 2% a 2,5% para as transferências em horário comercial.

Além disso, o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é de 1,1% para cada transferência realizada, sendo que com os cartões de crédito a cobrança geralmente é de 5,38%. Comparando o cartão da Conta Global com cartões de crédito, o cliente pode economizar até 6% nas transações que realizar.

Sendo assim, para estar apto a abrir uma Conta Global C6 Bank, basta possuir uma conta de pessoa física no banco digital, e também seguir o passo a passo que foi mostrado anteriormente.