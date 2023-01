Banda Mil Milhas agita Estação Rubi nesta quinta-feira (19)

Foto: Divulgação/Assessoria de imprensa

A banda Mil Milhas vai animar o público que marcar presença na Estação Rubi nesta quinta-feira (19). O show terá início às 20h30 e vai até 22h45. Este ano, o evento batizou a temporada de verão de Verão Dançante – Dance Bem, Dance Mal, Dance Sem Parar.

A banda baiana, que já tem 28 anos de estrada e um público cativo, faz um segundo show no dia 26 de janeiro. As apresentações do grupo são marcadas por uma pegada rock’n roll aliada a um repertório pop nacional e internacional.

O público vai dançar ao som de músicas do Capital, Inicial, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Raimundos, Lulu Santos, Raul Seixas e muitos outros artistas importantes da cena nacional. Mas também tem espaço para sucessos internacionais de bandas e artistas como Beatles, Pink Floyd, The Police, Oasis, Coldplay e Bob Dylan.

Serviço

Mil Milhas em Quintas a Mil

Dias: Quinta (19) e dia 26 de janeiro

Horário: 20h30

Onde: Wish Hotel da Bahia

Ingresso: R$ 100.

