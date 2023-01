Bárbara Borges abre o jogo sobre primeira vez com Iran Malfitano

Foto: Reprodução/ Instagram

Bárbara Borges, campeã de “A Fazenda 14”, abriu o jogo sobre o início da relação com Iran Malfitano, com quem esteve confinada durante o reality show.

Em entrevista para Leo Dias, do Metrópoles, a atriz revelou que a primeira vez que ficou a sós com o ex-peão foi na casa de Shayan Haghbin, que também esteve no reality show.

“Ai, que calor! Foi na casa do Shay, o beijo. […] Ficamos a sós, no quarto do Shay. Sem câmera, sem microfone. […] Ficamos juntos, foi uma conexão [sem explicação]. Foi melhor do que eu imaginei”, disse Bárbara Borges.

Amigos de longa data, a dupla assumiu o relacionamento logo após a virada do ano. Nas redes sociais, Babi compartilhou um registro ao lado do ex-global: “Meu melhor amigo é o meu amor. Bem-vindo 2023!!!”, escreveu.

Ainda durante a entrevista para o jornalista, Bárbara Borges revelou ter tido medo em transformar a amizade de anos em um relacionamento amoroso.

“Eu senti um medo, somos amigos em primeiro lugar e amizade para mim é muito importante, não queria estragar isso”, explicou.

Veja a entrevista:

