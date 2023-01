Bárbara Borges é surpreendida com pedido de namoro de Iran Malfitano

Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Borges e Iran Malfitano seguem compartilhando os melhores momentos do relacionamento, incluindo o pedido oficial de namoro que aconteceu na segunda-feira (16).

Por meio do perfil no Instagram, a vencedora de “A Fazenda” apareceu emocionada ao receber um buquê de flores e um anel de compromisso do ator.

“Surpreendida e feliz! Este foi o pedido oficial de namoro que o @iran_malfitano fez hoje, obrigada por toda torcida e boas vibrações que vocês sempre mandaram”, escreveu a loira na legenda da publicação.

O relacionamento dos dois começou após a saída de “A Fazenda”, reality show em que ambos estiveram confinados e chegaram até a final da competição.

Nos comentários não faltaram desejos de felicidades para os dois. “Parabéns ao casal e que sejam felizes”, escreveu um fã. “Blindados e apaixonados”, disse outro. “Vivam o carinho, respeito, cuidado e amor”, comentou outro.

Veja o vídeo:

