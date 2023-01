Bárbara Borges revela ter pedido vaga em ‘A Fazenda 14’ para diretor

Foto: Reprodução/RecordTV

Bárbara Borges, campeã de “A Fazenda 14”, abriu o jogo sobre a forma de como conseguiu entrar na mira da produção do reality show.

Em entrevista para Leo Dias, do Metrópoles, a nova milionária revelou ter feito um pedido para o próprio diretor do programa a colocar na competição.

A atriz, que já havia participado de outro reality da RecordTV, entrou em contato com Rodrigo Carelli e pediu por uma vaga em “A Fazenda”.

“Entrei em contato com o Carelli e pedi para que ele pensasse com carinho no meu nome para ser uma das peoas. Ele me conheceu no Dancing Brasil e ali ele viu que eu me entregava de corpo e alma. Senti que seria uma oportunidade de me abrir para o público e fazer as pessoas me conhecerem. Mandei isso por WhatsApp”, contou Bárbara Borges.

Apesar do pedido, a artista contou que não foi confirmada logo de primeira no reality. “Ele agradeceu e disse que iria encaminhar o meu nome, mas que teríamos de aguardar”, finalizou.

