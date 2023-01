O grupo Barcelos atua no ramo alimentar através de supermercados, e-commerce, atacado e atacarejo. Trata-se de uma empresa que nasceu com o intuito de proporcionar uma melhor alimentação às pessoas e neste momento, divulgou vagas de empregos em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

Barcelos tem novas VAGAS de emprego no Rio de Janeiro; veja os cargos

Barcelos atua no mercado alimentar desde 1985 e atualmente emprega mais de 3.000 colaboradores, que atuam seriamente e com muita dedicação auxiliando no crescimento dos seus negócios. Trata-se de uma empresa que valoriza o respeito, a transparência, a simplicidade e a ética e neste momento, divulgou novas oportunidades de empregos.

As vagas disponíveis requerem pessoas dedicadas, que buscam trazer inovação ao mercado e trabalham bem em equipe. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Ajudante de Entrega – São João da Barra/RJ;

Confeiteiro – Rio de Janeiro;

Analista de Contábil – Campos dos Goytacazes/RJ;

Coordenador de Obras e Manutenção – Rio de Janeiro;

Assistente de Controladoria – Campos dos Goytacazes/RJ:

Embalador (Exclusivo PCD) – Rio de Janeiro;

Assistente de Projetos e Processos – Campos dos Goytacazes/RJ;

Encarregado de Retaguarda – Rio de Janeiro;

Operador de Empilhadeira – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Panificação – São João da Barra/RJ;

Operador de Caixa – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos.

