Barco é apreendido em operação para festa de Iemanjá

Foto: Bruno Concha/Secom

Um barco foi apreendido e os proprietários de outras quatro foram notificados nesta quarta-feira (25), durante uma operação de retirada de sucatas e outros materiais da praia do Rio Vermelho. A ação tem foco nos festejos e homenagens à Iemanjá.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa faz parte da operação “Cidade Dez, Sucata Zero”, realizada semanalmente em diversos pontos da cidade. Nesta quarta, a ação foi deflagrada nas proximidades do Largo de Santana.

O objetivo da operação é deixar a área limpa e melhorar a mobilidade tanto dos barcos como das pessoas que irão ao local no dia 2 de fevereiro levar presentes e prestar homenagens à rainha do mar.

Na semana passada, o órgão realizou uma vistoria na região e, na ocasião, identificou alguns barcos sucateados, restos de geladeira e notificou os proprietários.

Nesta quarta, três dos barcos notificados já haviam sido retirados, o que não foi retirado foi removido para a sede da Guarda Civil Municipal (GCM) na Avenida San Martin. A multa para a retirada é R$1.050.

Na quinta-feira (26), a operação será feita nas proximidades da Vila Caramuru e Largo da Mariquita.

“Estamos visando os festejos que serão feitos na próxima semana, por isso nós estamos recolhendo e fazendo a limpeza. Essa ação contribui com a saúde pública, com a segurança, porque evita que criminosos se escondam para praticar assaltos, com a mobilidade e com a estética da cidade, que é o nosso principal objetivo. A Semop está trabalhando para deixar a cidade mais bonita”, conta Roberto Guerreiro, chefe da operação e do setor de Proteção e Estética da Cidade, vinculado à Dsep.

A operação “Cidade Dez, Sucata Zero” ocorre em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a Superintendência de Trânsito (Transalvador), Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Prefeitura-Bairro da região.

Balanço

Ao longo de 2022, 851 sucatas foram notificadas pela Semop, sendo 238 apreendidas e 606 removidas pelos proprietários após a notificação. A Avenida Afrânio Peixoto foi um dos locais com maior incidência de sucatas.

Antes da apreensão, os agentes da Semop notificam o proprietário do veículo ou material abandonado, para que faça a remoção no prazo de até 72 horas. Em casos urgentes, a retirada pode ser imediata.

Denúncias

A solicitação da remoção de sucatas, como barcos, veículos, geladeiras e demais materiais inservíveis, pode ser feita através do site Fala Salvador, aplicativo ou pelo telefone 156.

