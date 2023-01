Barracão das Artes oferece cursos gratuitos no Forte do Barbalho

Fotos: @terceiroolhousinafotografica / @carlosventuraimagens_

O Barracão das Artes, localizado no Forte do Barbalho, em Salvador, estão com oportunidades de curso disponíveis. Até o dia 25 de janeiro, os interessados tem a chance de escolher participar de especializações em artes circenses, danças urbanas e contemporânea, canto e música e capoeira.

Para as oficinas há 25 vagas para cada curso e para o Núcleo de Teatro será feita uma seleção através de uma aula prática. As aulas vão até 17 de junho, oferecendo uma preparação para atores diferenciada, de forma gratuita. Através de exercícios, improvisações, laboratórios e estudos teóricos, o ator/intérprete/atleta desenvolve suas potencialidades expressivas integrando o corpo e a voz.

Ao final do semestre será apresentado um espetáculo como resultado dos trabalhos desenvolvidos no Núcleo. Para participar o público deve se inscrever através do formulário online.

Confira os horários e dias das aulas:

Núcleo de Teatro e Artes integradas: segundas, quartas e sextas

Horário: 18h às 21h

Oficina de Artes Circenses: terças e quintas

Horário: 16h às 18h

Oficina de Canto: Terças e quintas

Horário: 18h às 20h

Oficina de Danças Urbanas e contemporânea: quartas e sextas

Horário: 16h às 18h

