Base comunitária do Calabar abre matrículas para cursos profissionalizantes

Foto: Otávio Santos/Secom

A Base Comunitária de Segurança (BCS) do Calabar está com inscrições abertas para dois cursos de iniciação e qualificação profissional para jovens e adultos da comunidade.

A iniciativa é uma parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e tem projetos como “ViraVida” e o “Curso de Design de Sobrancelhas”.

Podem se inscrever jovens de 16 a 21 anos, que tenham concluído o ensino médio ou esteja matriculado em uma instituição de ensino a partir do 9º ano, que apresente RG, CPF pessoal e de um responsável, além dos comprovantes de matricula e residência. Os interessados devem realizar a matrícula pelo formulário online.

De acordo com a comandante da BCS, capitã Aline Muniz, as aulas acontecerão no Colégio Modelo, localizado na San Martin.

“As aulas começarão em fevereiro e após a conclusão do curso e a experiência de seis meses, os alunos serão incluídos no mercado de trabalho”, detalhou.

Para o ‘Curso de Designer de Sobrancelhas’, serão ofertas 30 vagas para o público sem renda fixa. As inscrições estão abertas até o dia 27 de janeiro.

“As pessoas podem comparecer na sede da BCS, localizada na 1ª Travessa do Calabar, na Rua Nova do Calabar, nº 46, com RG, CPF e comprovante de residência”, reforçou a capitã.

No curso, os inscritos poderão aprender mais sobre designs tradicionais, estratégicos, personalizados, com henna, tintura, além de técnicas de SPA de sobrancelhas.

