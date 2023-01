Batida entre motos e caminhão mata 1 de deixa 2 feridos na Bahia

Foto: Reprodução/TV Subaé

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um caminhão deixou um jovem morto e outras duas pessoas da mesma família feridas na madrugada desta segunda-feira (16), na cidade de Pé de Serra, a cerca de 200 km de Salvador.

As vítimas passavam em um trecho da BR-324, quando aconteceu a tragédia. Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, responsável pelo socorro, todos estavam em motos, que transitavam em alta velocidade na rodovia, quando perderam controle da direção em uma curva.

Ainda conforme o relato do grupo para a TV Subaé, uma das motos bateu de frente com o caminhão e o motociclista identificado como Adilson Silva Neri, de 26 anos, morreu na hora.

Já os feridas são um jovem de 20 anos e um adolescente de 13, que conseguiram desviar do veículo maior, mas acabaram batendo em uma cerca. O condutor sofreu fraturas e o garoto teve ferimentos leves.

As vítimas feridas foram levadas para o hospital de Riachão do Jacuípe, a cerca de 29 km de Pé de Serra. Ainda de acordo com a Brigada, os dois foram atendidos na unidade e já receberam alta. Já o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

