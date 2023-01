O Grupo Bauminas está há 61 anos atuando nas indústrias de saneamento ambiental e nutrição vegetal. Trata-se de uma empresa altamente essencial para a saúde e bem estar das pessoas que finalizou a semana com novas vagas de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

BAUMINAS abre novas OPORTUNIDADES de emprego no país

São cinco companhias que compõem o grupo: Bauminas água, Agro, mineração, log e hidro azul. Todas focadas em entregar os melhores serviços aos brasileiros, visando a qualidade de vida e saúde dos mesmos. Trata-se de uma companhia que está em constante evolução e atua com uma equipe de profissionais dedicados em suas filiais.

Nesta data, a empresa disponibilizou vagas de empregos para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir, os cargos disponíveis, os locais de atuação e tudo sobre a seleção de candidatos.

Anls. de Planejamento de Frota – Rio Claro/SP;

Op de Produção – Nova Lima/MG:

Coordenador de Assuntos Regulatórios e Qualidade – Minas Gerais;

Anls. de Importação – Cataguases/MG;

Motorista Carreteiro – São Paulo;

Estágio em Assistência Técnica – Campinas/SP;

Aux. de Produção – Nova Lima/MG;

Executivo de Vendas Sênior – Remoto;

Anls. de Qualidade – Suzano/SP;

Motorista Manobrista – Salvador/BA.

Como se candidatar

Para participar da seleção de candidatos os interessados devem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e cadastrar um currículo através do link publicado no mesmo.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.