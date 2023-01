Bebê é sequestrado por casal para ritual de magia na Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um bebê foi resgatado pela Polícia Civil (PC), no sábado (14), depois de ter sido sequestrado por um casal no distrito de Barra de Caravelas, localizado na cidade de Caravelas, sul da Bahia. Segundo informações da PC, a avó da criança contou que o recém-nascido dormia na sala e uma mulher identificada como Sthefani de Jesus entrou no imóvel e levou a criança.

Ela e a mãe do bebê, uma menor de 17 anos, estavam distraídas na cozinha no momento em que a mulher sequestrou o bebê. Ao notar a ausência da criança, a família avisou a polícia e a suspeita foi presa em flagrante em um ponto de ônibus

Sthefani carregava uma mochila com o bebê dentro e na delegacia relatou que o recém-nascido seria entregue a um homem chamado Ailton Ferreira. AInda segundo a PC, o bebê seria utilizado em um ritual de magia semelhante a um batizado.

A dupla foi autuada em flagrante por sequestro e cárcere privado. Eles seguem na 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas à disposição do Poder Judiciário.

