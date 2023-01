Bebê recém-nascido é abandonado em caixa de papelão na Bahia

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Poções

Um bebê recém-nascido foi abandonado dentro de uma caixa de papelão na porta de uma casa, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu no sábado (14), na cidade de Poções e é investigado pela Polícia Civil, bem como acompanhado pelo Ministério Público do estado (MP-BA).

Segundo o g1, o menino ainda tinha o cordão umbilical quando foi encontrado. A caixa estava coberta por uma toalha e foi deixada em frente a uma casa no bairro Vista Verde. Os moradores do imóvel contataram o Conselho Tutelar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A criança recebeu primeiros socorros e foi encaminhada para o Hospital São Lucas. Ainda de acordo com o g1, o Conselho Tutelar afirmou que o bebê está bem. O Promotor da Infância de Poções informou que já solicitou a instauração de um inquérito policial para apuração do caso.

Além disso, o registro formal do menino também foi determinado e medidas protetivas, que incluem acolhimento institucional e encaminhamento para adoção, já foram ajuizadas.

