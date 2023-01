A Beep Saúde Master é de origem carioca e está presente em diversas regiões do Brasil como Curitiba, Recife, Goiás, São Paulo, entre outros. Nesta data, a companhia finalizou a semana com várias oportunidades de trabalho. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Beep Saúde abre novos EMPREGOS no Rio de Janeiro e São Paulo

A Beep Saúde deu início em suas atividades no ano de 2016 e através de muita dedicação e trabalho, a empresa conquistou o seu lugar no mercado de trabalho e atualmente está presente em todo o Brasil.

Estamos tratando de uma das maiores empresas de saúde domiciliar presente em todo o Brasil, a companhia está em constante evolução e busca inovar diariamente em todos os seus serviços. Neste momento, diversas oportunidades de trabalho foram anunciadas em várias regiões do país. Confira, a seguir.

Anls. de Dados – Rio de Janeiro;

Coordenador de Departamento Pessoal – Rio de Janeiro;

Gerente de Growth – Rio de Janeiro;

Anls. de Contabilidade – Rio de Janeiro;

Técnico de Refrigeração – São Paulo;

Estágio em Compras – Rio de Janeiro;

Aux. de Serviços Gerais – Macaé/RJ;

Enfermeiro do Trab. – Rio de Janeiro;

Anls. de Logística Sênior – Rio de Janeiro;

Especialista de Chatbot – Rio de Janeiro;

Téc. de Enfermagem – Curitiba/PR.

Veja também: Leroy Merlin abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a sua inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.