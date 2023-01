A Beep Saúde é uma startup carioca que leva suas atividades em vários estados do Brasil como São Paulo, Goiás, Curitiba, Brasília, Recife e várias outras. Neste momento, a empresa disponibilizou oportunidades de emprego em caráter nacional e para os vários cargos do mercado. Confira, a seguir.

Beep Saúde divulga novos EMPREGOS pelo país

A Beep Saúde iniciou suas operações em 2016, e através de muito esforço e dedicação, a companhia conquistou o seu lugar no mercado e já espalhou suas atividades em todo o território nacional. Atualmente, são cerca de 1000 colaboradores atuando em suas unidades, e a empresa deseja empregar cada vez mais trabalhadores.

Trata-se da maior empresa de saúde domiciliar presente no Brasil, que busca crescer e inovar diariamente em suas atividades. Nesta data, a companhia disponibilizou novas vagas de emprego em algumas regiões do país. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Analista de Logística Sênior – Rio de Janeiro;

Técnico de Enfermagem – São Paulo;

Analista de Planejamento e Controle de Manutenção – Rio de Janeiro;

Coordenador de Marketing de Influência – Rio de Janeiro;

Motorista – Campinas/SP;

Técnico de Refrigeração – São Paulo;

Desenvolvedor Ruby – Remoto e Rio de Janeiro;

Técnico de Vacina e Coleta – Rio de Janeiro;

Anls de Contábil – Rio de Janeiro;

Coordenador de Departamento Pessoal – Rio de Janeiro;

Estágio no setor de Logística – Rio de Janeiro.

Veja também: ViaSoft abre novas vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.