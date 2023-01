Bela Gil não aceita cargo no governo Lula: ‘Questões pessoais’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Bela Gil se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira neste sábado (7) e disse “não” ao cargo de secretária especial de alimentação saudável da pasta. Segundo informações do Globo News, uma das herdeiras de Gilberto Gil alegou “questões pessoais”.

Em nota enviada ao g1, o ministério destacou que Bela se propôs a “colaborar e prestar consultoria” ao governo Lula na área de alimentação saudável.

“O ministro agradece a disposição de Bela Gil e vai contar com a ajuda dela na importante missão de combater a fome e melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro, um dos pontos centrais do programa de governo do presidente Lula”, informou a pasta.

No último domingo (1°), Bela Gil esteve em Brasília e participou da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o jantar da solenidade, ofericido aos chefes de estado e autoridades no Palácio do Itamaraty, Bela Gil assinou um dos drinks. A bebida levou gin tônica com flor de clitória.

Além disso, Nara Amaral, uma das chefes responsável por uma das entradas do jantar de posse foi convidada por Bela Gil. Na ocasião, a chefe serviu a casquinha de castanha de caju com farofa de licuri.

Bela Gil é apresentadora, culinarista e filha do cantor Gilberto Gil. Durante a transição do governo, ela atuou no grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

