Bela Gil troca beijos com rapper na posse de Lula, diz jornal

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (1), em Brasília, levou uma multidão para a Esplanada dos Ministérios, entre eles diversos famosos que acompanharam de perto o Festival do Futuro, evento com curadoria da primeira-dama Janja, que contou com a participação de artistas de diversos estilos musicais para celebrar o novo governo.

Em meio as figuras que estavam presente, uma chamou atenção do público, Bela Gil, que acompanhou de perto a apresentação da filha, Flor Gil no palco, e se divertiu com amigos e um possível affair.

De acordo com o jornal ‘Extra’, a culinarista e apresentadora, que vive um relacionamento aberto com João Paulo Demasi há 18 anos, foi vista aos beijos com o rapper Rael. O cantor de 39 anos, que também foi uma das atrações do Festival do Futuro, apareceu em imagens ao lado de Bela, Flor e da fashion designer Helo Rocha.

Segundo a publicação, Bela teria protagonizado cenas românticas diante de várias testemunhas, no entanto, não há registros que comprovem a história, apenas fotos de Bela e Rael juntos no mesmo lugar.

O cantor paulista tem entre seus grandes sucessos as canções ‘Envolvidão’, ‘Rouxinol’, ‘Aurora Boreal’, ‘Ela Me Faz’ e mais.

Relacionamento aberto

Em entrevista ao blog ‘Garotas Estúpidas’, Bela abriu o jogo sobre como vive o relacionamento com João Paulo, pai de seus dois filhos.

“Relacionamento aberto também é relacionamento. Não é uma coisa que imponho a todos e nem acho superior. Muita gente acha ruim e algo promíscuo. Mas acredito que estamos caminhando para uma sociedade mais livre nesse sentido e acho que a não-monogamia estará mais presente ao longo do tempo.”

