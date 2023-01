Bell Marques desabafa após morte de segurança: ‘Lágrimas escorrem como rios’

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Bell Marques apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (13) para publicar um desabafo após a morte de Lázaro Costa Caldas, conhecido como Hulk.

Hulk era sargento do Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e também trabalhou como segurança de Bell Marques.

“Hoje passou por aqui um vento do norte, muito profundo e muito frio. Estamos todos abraçados tentando nos proteger desse vento que nos trouxe essa triste notícia. Nos nossos rostos, às lagrimas escorrem como rios, reacendendo todas as nossas lembranças de uma pessoa, única!”, iniciou o cantor.

“Sim, ele era único, não conheço ninguém com as suas características, com a sua dedicação, sua lealdade, seu carinho, sua responsabilidade. Você era um facilitador. Sempre gentil e muito querido por todos. Não conheço ninguém com um brilho tão forte nos olhos quando falava do seu artista favorito”, continuou no desabafo,

“Você, Hulk, era um cara diferente. Se tinha muito vibrava muito, se tinha pouco agradecia muito. Ele sempre dizia uma frase pra todos nós “esse é o meu único trabalho e tenho que fazer o melhor, que posso”. Verdade, e fez, e não sei como lhe agradecer, por tudo que você fez por mim, e por minha família. Seremos eternamente gratos, por toda sua bondade. Hulk querido parceiro e leal amigo!”, finalizou Bell Marques.

O cantor não divulgou a causa da morte de Hulk. Nos comentários, outros famosos lamentaram a morte. “Ele era massa! Sempre querido! Deus conforte o coração de todos!”, escreveu Solange Almeida. “Que notícia triste. Ele era diferenciado! Sempre gentil, atencioso e alegre, Vai deixar muita saudade”, disse Ricardo Chaves.

Veja a publicação:

