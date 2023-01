Bell Marques, Luan Estilizado, Maxylene e Raí Saia Rodada agitam 2º dia de festa em Penedo

Secom PMP

Milhares de pessoas curtiram muito o segundo dia de programação artística da 139ª Festa de Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo.

A multidão cantou e dançou ao som de muito axé, forró, arrocha e sertanejo, consolidando a edição de 2023 como uma das maiores e mais estruturadas já realizadas no município.

O casal Otávio e Beatriz Correia e aprovaram o repertório e a organização do evento. Morando em Penedo há dois anos, eles participam da festa pela primeira vez. “Sou do Rio de Janeiro e meu esposo da Bahia. Ele está em festa pela presença do cantor Bell, do qual é fã”, destacou.

Com muito axé e irreverência, Bell Marques fez um show emocionante, que contou com fã subindo no palco para dançar e autógrafo de disco. O aposentado Laudeilton Fernandes realizou o sonho de estar perto do seu artista favorito e ter as assinaturas dele na capad e sua coleção de LPs.

Luan Estilizado desceu do palco tocou junto a plateia. Ele destacou o carinho que recebe sempre que vem a Penedo. “É uma energia maravilhosa, que nos preenche e inspira a fazer o melhor”, destacou.

Maxylene Cruz fez sua segunda apresentação na arena de shows da festa de Bom Jesus de Penedo. Antes de subir no palco, a cantora penedense destacou o apoio da Prefeitura de Penedo aos artistas locais.

A abertura da programação artística da festa de Bom Jesus 2023 ficou a cargo da banda penedense Fio Dental.

Texto e fotos Patrícia Machado/ Equipe Antônio Fon