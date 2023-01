Beneficiários do Auxílio Brasil vão receber Bolsa Família automaticamente? Entenda

Não é novidade que, em 2023, o Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família. No entanto, com essa e outras mudanças, muitas pessoas ainda ficaram em dúvida sobre as novas regras do programa. A principal delas é se os beneficiários do Auxílio Brasil irão continuar recebendo o Bolsa Família de forma automática.

Então, se você é um beneficiário do programa e deseja saber tudo sobre as novas regras e sobre o que vai acontecer em 2023, confira a nossa matéria com todas as informações!

Beneficiários do Auxílio Brasil vão receber Bolsa Família automaticamente?

Logo no início de 2023, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (PT), já informou que o Cadastro Único (CadÚnico) passará por uma nova atualização. Isso porque é através deste cadastro que o Governo Federal identifica as famílias que têm direito aos benefícios de distribuição de renda.

Com a atualização prevista, a expectativa é que as famílias que estavam recebendo o benefício sem a real necessidade sejam excluídas do programa.

No entanto, a revisão e exclusão das famílias ainda não tem previsão de quando vai acontecer. Dessa forma, os beneficiários cadastrados no Auxílio Brasil irão receber o Bolsa Família normalmente a partir deste ano e de forma automática.

Para receber o novo benefício não será necessário realizar novos cadastros, criar uma nova conta ou qualquer outra ação por parte do beneficiário.

Atualização do CadÚnico

De acordo com as novas informações, as pessoas inscritas no CadÚnico serão convocadas para realizarem a atualização do seu cadastro. Mas a nova equipe da presidência ainda não informou quando as novas atualizações serão realizadas e nem quanto tempo poderá durar até o fim das atualizações.

Atualmente, mais de 90 milhões de pessoas possuem cadastro no CadÚnico. Sendo assim, a nova atualização tem o objetivo de verificar quais são as famílias que estão recebendo o benefício, mas não se adéquam aos requisitos do programa.

Calendário de pagamentos Bolsa Família 2023

O novo governo já definiu o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023. Assim como ocorreu no pagamento do Auxílio Brasil, os depósitos ocorrerão de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário, na última quinzena de cada mês.

A seguir, confira o calendário de pagamentos de janeiro de 2023:

Final de NIS 1: 18 de janeiro

Final de NIS 2: 19 de janeiro

Final de NIS 3: 20 de janeiro

Final de NIS 4: 23 de janeiro

Final de NIS 5: 24 de janeiro

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro

Qual será o valor do Bolsa Família em 2023?

O valor do benefício em 2023 foi uma tema bastante discutido entre os integrantes da nova equipe do governo. No entanto, já foi aprovada uma Medida Provisória que prevê a continuidade do pagamento de R$ 600 a todos os beneficiários até o final do ano.

Além disso, governo também divulgou que as famílias que tiverem como integrantes crianças de até 6 anos de idade, irão receber um adicional de R$ 150 por criança.

Ademais, também houve a prorrogação do Auxílio Gás para as famílias beneficiárias em 2023. O pagamento desse benefício será realizado bimestralmente, junto com o Bolsa Família, e concederá o equivalente a 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha.

O Auxílio Gás é um benefício criado pelo Governo Federal em dezembro de 2021. O seu objetivo foi auxiliar as famílias em vulnerabilidade social e financeira, diante da alta nos preços do gás de cozinha.