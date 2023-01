Benefícios do CARTÃO BLACK DO NUBANK: CDI rendendo 200% e mais

Você já pensou em solicitar um cartão melhor? Se a sua resposta foi sim, então venha conferir os detalhes a respeito do cartão black do Nubank. Por isso, se você é um usuário do Nubank há muito tempo, e o seu cartão atual não consegue te atender muito bem.

Então, a matéria desta terça-feira (03) do Notícias Concursos foi escrita pensando especialmente em você, que visa solicitar um cartão com mais benefícios. Por isso, separe um papel e uma caneta para anotar cada informação apresentada, onde te mostraremos como solicitar o seu cartão black do Nubank e quais são seus benefícios.

Cartões Nubank

O primeiro passo para entendermos como funciona o cartão black é entender quais são os tipos de cartões e qual a diferença entre eles. Basicamente esse banco digital possui três tipos de cartões, são eles os seguintes: cartão gold, black e platinum. Basicamente o cartão gold é o mais básico, ao abrir uma conta no banco esse será o primeiro cartão que você possuirá.

Esse cartão costuma ter um limite muito baixo, e ter a solicitação desse cartão de crédito aprovada é bem simples. Já os cartões platinum e black possuem bem mais benefícios, e conseguir ser aprovado em algum deles é bem mais trabalhoso. Pois é necessário usar o cartão gold com frequência e efetuar muitas transações e movimentações na sua conta do banco Nubank. Investir, através do banco inter também é uma excelente forma de conseguir o seu cartão platinum ou black.

Cartão black do Nubank

Mas, afinal, como exatamente o cartão black funciona? Basicamente esse cartão possui os seguintes benefícios:

Cashback instantâneo que sobe de acordo com 200% do CDI;

Acesso à plataforma do Mastercard black;

Fundos de investimentos exclusivo;

Cartão feito de metal.

Basicamente esses são os principais benefícios do cartão black Nubank.

Porém, vale ressaltar que esse cartão é conhecido como Cartão ultravioleta, além de possuir gastos com anuidade. Afinal, esse cartão possui uma série de benefícios que custam muito dinheiro para serem fornecidos, então por esse motivo o Nubank cobra anuidade nesse tipo de cartão.

Como solicitar?

Mas, afinal, como exatamente solicitar um cartão black no banco Nubank? Basicamente, para solicitar o seu cartão black é preciso. Em primeiro lugar, usar o seu cartão gold de maneira recorrente, então, levará um tempo até você conseguir solicitar seu cartão ultravioleta.

Em segundo lugar, fazer movimentações frequentes, principalmente de grandes valores, ajudarão muito na solicitação do seu cartão. Outra forma muito efetiva de conseguir seu cartão black do Nubank, é esgotando o limite do seu cartão gold com frequência. E, em seguida, pagando a fatura antecipadamente, essa também é uma ótima forma de aumentar o limite do seu cartão de crédito.