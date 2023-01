Benner ABRE VAGAS em QUATRO ESTADOS

Vale a pena analisar a lista de cargos disponíveis.

A Benner, uma das principais empresas brasileiras de software, está em busca de novos colaboradores no mercado de trabalho. Com presença em território nacional, proporciona a todos os colaboradores a oportunidade de desenvolvimento continuo e a construção de uma carreira de sucesso. Dito isso, veja a lista de vagas abertas:

Analista de Contabilidade – São Paulo – Efetivo;

Analista de Marketing – São Paulo – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos Generalista Sênior – São Paulo – Efetivo;

Arquiteto(a) de Software – Blumenau e Remoto – Efetivo;

Assistente Administrativo – Barueri – SP – Efetivo;

Assistente Executiva – São Paulo – Efetivo;

Consultor de Implantação de Sistemas – Blumenau – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Frontend Sênior – Maringá – PR e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Angular – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Full Stack – Blumenau e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Full Stack Sênior- Maringá e Remoto – Efetivo;

Executivo(a) de Contas Hunter – Jurídico – São Paulo – Efetivo;

Gerente de Projetos de Serviços – Blumenau e Remoto – Efetivo;

Inovação – Desenvolvedor Pleno – João Pessoa e Remoto – Efetivo;

Operador de Atendimento – Maringá – Efetivo;

Team Leader – São Paulo – Efetivo;

Técnico de Testes – Blumenau e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Benner e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Benner, é interessante destacar que a companhia atua no mercado de softwares de gestão com um grande propósito: buscar simplicidade por meio da inovação. Em relação à estrutura, a Benner conta com mais de 1.500 colaboradores, que usam seu talento e energia para criar soluções que unem tecnologia e serviços para diferentes segmentos.

Por fim, a Benner simplifica os negócios de centenas de empresas, disponibilizando informações por meio de softwares e processos que otimizam seus resultados e facilitam a vida de milhões de pessoas.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!