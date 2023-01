A Benner está há 25 anos atuando no mercado de tecnologia e é uma das principais empresas brasileiras de software. A companhia marca presença em todo o Brasil e está em constante evolução. Nesta data, novas vagas de trabalho foram anunciadas. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Benner tem EMPREGOS remotos e em São Paulo; veja os cargos

A Benner foi fundada com o intuito de facilitar o dia a dia de todos os brasileiros e através do desenvolvimento de software descomplica a gestão das empresas, além de auxiliar a gestão de empresas de saúde e setores jurídicos através do seu BTO.

A companhia valoriza o aprendizado contínuo, a meritocracia, a rentabilidade sustentável e aplica esses valores em todos os seus dias. Desta forma, a contratação de profissionais dedicados e especializados é prioridade dentro da empresa. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Analista Administrativo – Barueri/SP;

Consultor de Implantação de Sistemas – Blumenau/SC;

Analista de Contabilidade Jr – São Paulo;

Desenvolvedor Full Stack – São Paulo;

Assistente de Eventos Pleno – São Paulo;

Executivo de Contas Hunter (Jurídico) – São Paulo;

Analista de Recursos Humanos Generalista Sênior – São Paulo;

Operador de Atendimento – Maringá;

Auxiliar Administrativo de Monitoramento – Barueri/SP;

Atendimento ao Cliente (RH) – Blumenau/SC.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo através do link publicado para a empresa analisar.

