Bia descobre que Débora morreu

Foto: Reprodução / TV Globo

Após receber informações sobre o arquivo com os antigos documentos do hospital onde Débora (Grazi Massafera) foi atendida anos atrás e cruzar com Bia (Clara Buarque), sem ter ideia de quem é a jovem, Cidália (Cassia Kis) dá de cara com Dante (Marcos Caruso) no capítulo desta quarta-feira (4), de ‘Travessia’.

A executiva tenta disfarçar e fala que está fazendo uma bateria de exames e que seu médico pediu informações de uma cirurgia que ela fez há cerca de 20 anos. Ele não engole a história, mas disfarça. Só que as coisas relacionadas ao sumiço da recepcionista não vão ficar ocultas por muito mais tempo.

Nos capítulos que vão ao ar nos próximos dias, a investigação de Bia, Sara (Isabelle Nassar) e do professor avançam. Sempre atenta, a pesquisadora vai novamente ao hospital e ouve uma ligação da atendente com o administrador do local, liberando que Cidália tenha acesso aos arquivos – uma troca de favores para Guerra (Humberto Martins).

Bia ouve e, sagaz, diz que trabalha com a executiva e que está no local para buscar os documentos. Golaço de Bia. Já na casa de Dante, eles leem o arquivo que diz que Débora morreu, estava grávida na ocasião do acidente e que a criança sobreviveu. Sara fica arrasada e Dante confirma sua suspeita, de que a moça não estava mais viva.

Já em Vila Isabel, a preocupação de Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) é outra. O casal, que foi ameaçado mais uma vez por Moretti (Rodrigo Lombardi), vai procurar Stenio (Alexandre Nero) para obter informações sobre uma medida protetiva. Mas Moretti chega na hora ao escritório e as coisas pioram ainda mais: ele brada que levantou toda a vida de Brisa e que sabe que o filho dela é também filho do atual genro de Guerra.

Com toda a raiva exposta pelo empresário, a maranhense acha que seu filho está correndo perigo e, então, decide procurar Ari (Chay Suede) para contar sobre as ameaças feitas por Moretti, antigo chefe de Oto. O arquiteto vai ligando todos os pontos e, quando o hacker descobre que ela foi conversar com o ex-marido, fica muito bravo, achando que ela se colocou na linha de tiro.

Além disso, tem o ciúme por ter ido procurar o ex e a insegurança por ela não ter confiado nele. Ingredientes perfeitos para que, mais uma vez, o casal rompa o relacionamento.

E, se as preocupações de Brisa parecem não ter fim, por outro lado, a da vizinha Olímpia (Betty Gofman) passam longe! Junto com Cema (Dudha Moreira), a maior fofoqueira de Vila Isabel descobrirá que ganhou na loteria. Com a bolada, ela cogita abrir um negócio e Nunes (Orão Figueiredo) sugere que ela invista no Encanto da Vila. Ela aceita, desde que entre como sócia, cuidando da parte social do estabelecimento e, ele, dos fornecedores. Negócio fechado!

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

