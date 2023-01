‘Bicha invejosa’, dispara Fred Nicácio sobre Bruno no ‘BBB 23’

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que existe uma rivalidade entre os participantes Fred Nicácio e Bruno, do “BBB 23”. No quarto secreto, o médico fez um desabafo e contou o que pensa do colega de confinamento.

Tudo começou após Marília dizer que Aline Wirley estaria triste com a saída de Fred do jogo. Após isso, o médico disse que Bruno, dupla da cantora na primeira semana, não vai com a cara dele.

“Esse daí, não gosta de mim. Não tem jeito! Ele tem alguma coisa comigo”, iniciou. “É venenosinho. Ele solta o veneno de propósito, ele acha graça de soltar veneno nos outros, de distorcer as histórias”, completou Fred Nicácio.

O participante seguiu falando mal do colega de confinamento. “Ele gosta desse tipo de intriga […] Venenosa. Só pode ser inveja. Bicha má e invejosa. Olha para mim e se sente ameaçado de alguma forma. Está assim de gente assim no mundo”, finalizou.

Vale lembrar que Fred Nicácio ou Marília correm risco de sair do reality show, já que na quinta-feira (26) apenas um participante retorna do quarto secreto para a casa mais vigiada do Brasil.

