Big Brother Brasil 23 terá maior prêmio da história

O tradicional “feijão com arroz” no Big Brother Brasil, terá um tempero especial na edição de 2023.

Após 13 edições com o prêmio final em R$ 1,5 milhão, além é claro de tudo que é conquistado em provas e dinâmicas no reality, o valor irá aumentar e a promessa de ser o maior da história.

“Tá todo mundo contando os dias para viver a casa mais desejada do Brasil. Ainda mais dessa vez com tantas novidades, uma delas é o próprio prêmio. Vai ser o maior prêmio da história”, revelou Tadeu Schmidt em uma prévia do programa.

O apresentador não revelou a quantia que será paga, no entanto, deixou claro que o valor irá aumentar conforme o andamento do jogo. “Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder. Só dá para responder depois, que conforme o jogo anda o prêmio aumenta junto. Gostou? Daqui a pouco eu volto com mais spoilers”, finalizou.

Além da novidade do prêmio, o BBB terá mudanças em algumas dinâmicas do jogo e Casa de Vidro antes do programa começar.

O iBahia preparou uma lista com os famosos que estão cotados para o BBB 23. Entre os nomes estão Bruna Griphao, Roberta Miranda e Lucas Lucco.

