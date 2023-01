Bild tem EMPREGOS em diversas regiões do Brasil; veja os cargos

A Bild está divulgando novas vagas de trabalho abertas no país. A empresa não se limita a cimento, vidro e aço. Tem a honraria de seguir os seus consumidores nas mudanças da vida no momento que realizam os seus sonhos, conseguem as suas conquistas, começam as suas famílias e seguem melhorando.

Os produtos da empresa Bild, ao longo da vida, não são apenas o pano de fundo para todos esses movimentos. Ela se orgulha de todos os seus colaboradores e adoram vê-los se valorizarem, crescerem, assumirem responsabilidades e aprenderem. Tem orgulho também de observar o comprometimento e o crescimento de todos eles.

Diariamente, os colaboradores acordam melhores que ontem, a inquietação típica desses corações que vibram no laranja em nosso nome. É uma empresa em crescimento, com o foco em achar mais inclusão e diversidade. Sendo assim, todas as suas oportunidades vagas são abertas para pessoas com deficiência.

ALMOXARIFE;

Gerente Vendas;

ANALISTA ADMINISTRACAO PESSOAL;

COORDENADOR PRODUÇÃO;

ANALISTA PRODUTO;

EXECUTIVO VENDAS;

ANALISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVO;

Estagiário – Assistência Técnica;

ANALISTA FINANCEIRO;

Estágio Engenharia Civil;

ANALISTA NOVOS NEGÓCIOS;

Consultor Vendas;

ANALISTA TÉCNICO;

CONSULTOR DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

Como se candidatar

Participe do processo de seleção das vagas oferecidas da empresa Bild acessando o site 123 empregos e registre o seu currículo.

