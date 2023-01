Bloco Bankoma e baianas agitam Lavagem do Mercadão da Bahia

Foto: Divulgação

A abertura festiva do verão do Mercadão da Bahia, localizado na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, acontece neste fim de semana.

Na ocasião, ocorrerá a primeira Lavagem do Mercadão, com cortejos de baianas e apresentação do bloco afro Bankoma, com músicos e dançarinas da agremiação.

Os desfiles, abertos ao público, começaram nesta sexta-feira (13) e seguem no sábado (14), das 15h às 18h, e no domingo (15), das 12h às 14h.

Além disso, os frequentadores poderão assistir a outras apresentações musicais, também gratuitas, na Varanda Gourmet, como a do cantor Vinni Maia, que animará o público com muito axé music, gênero que domina o verão baiano. A apresentação acontecerá no domingo, das 14h às 17h.

A primeira Lavagem do Mercadão, que permitirá que os frequentadores aproveitem também ofertas exclusivas preparadas pelos lojistas, ocorrerá para homenagear Santo Amaro de Ipitanga, padroeiro de Lauro de Freitas, que será festejado neste domingo.

No dia, o empreendimento está funcionando normalmente, com diversas opções para a compra do dia a dia, além de um mix de restaurantes, bares e lanchonetes, que oferecem deliciosos pratos regionais.

