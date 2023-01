Bloco Cheiro de Amor cancela participação no Carnaval de Salvador em 2023

Foto: Reprodução/ Instagram

O Carnaval de Salvador terá um desfalque no retorno da realização da festa em 2023. O bloco Cheiro de Amor, um dos mais tradicionais da folia baiana com mais de 40 anos de existência, cancelou a participação na festa.

A informação foi publicada em primeira mão pelo colunista Kadu Brandão, do site iG. De acordo com o jornalista, o desfile havia sido cancelado por falta de patrocínio. Ao iBahia, o fundador do bloco, Windson Silva, confirmou a informação.

“Queridos foliões, infelizmente não foi possível equacionar os interesses comerciais envolvidos no Bloco Cheiro de 2023 e por isso não teremos o nosso amado bloco nesse carnaval! Nos vemos em 2024!”.

Em maio de 2022, o bloco Cheiro de Amor realizou uma festa de lançamento para o desfile de 2023 no Deck Marina Lounge Bar. A presença do bloco estava confirmada para a sexta-feira de Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina), com trio e carro de apoio.

No último levantamento feito pelo iBahia, em dezembro de 2022, com os blocos anunciados e com vendas abertas para o Carnaval de 2023, o Bloco Cheiro de Amor estava sendo vendido por R$ 180.

Ainda de acordo com o colunista Kadu Brnadão, a ideia é transformar o desfile que seria do bloco Cheiro de Amor em um trio independente e sem cordas para o folião pipoca.

