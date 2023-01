Bloco de Gusttavo Lima é adiado para o carnaval 2024

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

Os fãs de Gusttavo Lima terão de reprogramar a rota durante o carnaval 2023. Segundo apuração do iBahia, o Bloco do Embaixador foi adiado para o próximo ano. O sertanejo iria desfilar no circuito Dodô (Barra-Ondina) no dia 20 de fevereiro.

Os foliões que tivesem interesse em participar do tinham de investir o valor de R$ 1.000 no abadá. O preço dos ingressos causaram polêmicas entre internautas.

Como publicado primeiramente pelo iBahia, o primeiro lote do Bloco Coruja, de Ivete Sangalo, por exemplo, custou R$ 860 e foi esgotado em apenas duas horas. Os novos lotes do bloco da artista já custam mais do que o que foi cobrado pelo Embaixador. Para desfilar com Ivete em 2023, quem quiser comprar nos locais oficiais terá que investir no mínimo R$ 1.100.

O abadá do sertanejo conseguiu ser mais caro que o de Bell Marques em um dos dias do Vumbora. A sexta-feira (17), com o veterano sai por R$ 800.

Com Claudia Leitte no Blow Out e Largadinho, cada um sai por R$ 600. e Daniela Mercury, no Crocodilo, o desfile sai a partir de R$ 560. O Bloco do Nana, com Léo Santana é da lista dos acessíveis e custa R$ 340 na sexta e R$ 420 no sábado.

Além das críticas pelo valor alto, muito foi falado nas redes sociais sobre a descaracterização do Carnaval com a participação do sertanejo na festa. Relembre.

