Bloco do Silva divulga grade completa de atrações; confira

Foto: Divulgação / Rafael Strabelli

O Bloco do Silva divulgou a grade completa de atrações do evento que acontece em Salvador, no dia 4 de fevereiro, a partir das 16h. As principais atrações, além de Silva, são: Àttooxxá, Liinker, RDD, Rincon Sapiência, Ilê Aiyê, Fresh Prince da Bahia e as DJs Libre Ana e Lys Ventura.

Os ingressos já estão à venda neste link.

Em 2023, o bloco chega na sua quarta edição. O projeto já passou por Recife e São Paulo, e depois de Salvador passará também por Brasília e Rio de Janeiro. “O Bloco do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, comemora Silva.

O Bloco

Com repertório que passa por sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

“Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que me dá vontade de fazer um carnaval.”

Nesse projeto, Silva se apresenta acompanhado de grande elenco formado por muitas percussões, metais, guitarra, baixo e bateria.

Confira datas e locais abaixo:

28 de janeiro – Brasília/DF – Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro – Salvador/BA – Centro de Convenções

11 de fevereiro – Rio de Janeiro/RJ – Nau Cidades

Mais informações no site oficial do evento.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.