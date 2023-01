Bloco infantil Happy completa 30 carnavais na avenida; confira

Foto: Divulgação

O bloco infantil Happy completa 30 carnavais na avenida em 2023. O grupo que é dedicado as crianças desfila no Circuito Barra Ondina no sábado, dia 18 de fevereiro, a partir das 10h.

De acordo com a organização do bloco, o Happy é considerado o bloco infantil mais antigo em atividade do Carnaval de Salvador. “Quando o Bloco Happy nasceu, não imaginava a dimensão que tomaria. Hoje, ele é mais que um bloco: é a primeira experiência de muitas famílias e crianças no Carnaval de Salvador. Tem folião que me acompanha desde a barriga da mamãe”, celebra o fundador do bloco Tio Paulinho.

Para celebrar as três décadas de existência, os foliões que adquirirem abadás do bloco da família terão 30% de desconto nos kits até dia 22 de janeiro. O passaporte para a diversão pode ser adquirido na Central do Carnaval e Sympla.

A expectativa é reunir mil associados, entre crianças e seus acompanhantes. O tema da festa “Sou Happy desde pequeno” vai colorir o trajeto com as cores neon. Este ano, o Bloco Happy promoverá um “Encontro de Tios”.

A Banda Tio Elétrico e a cantora Mariana Silva são os convidados para comandar o desfile ao lado do anfitrião do bloco.

BLOCO HAPPY

Atrações: Tio Paulinho, Banda Tio Elétrico e Mariana Silva

Quando: Sábado de Carnaval, 18 de fevereiro, às 10h

Onde: Circuito Dodô (Ondina-Barra) – Saída de Ondina, em frente ao Hotel Atlantic Tower, em direção à Barra. Concentração às 9h.

Quanto: R$ 300,00 – Kit Tradicional (1 adulto + 1 criança)

R$ 400,00 – Kit Família (2 abadás adulto + 01 abadá infantil)

*1º lote até 22 de janeiro com 30% de desconto

Vendas antecipadas: Central do Carnaval e Sympla Informações: (71) 3341- 6152

