Boca Rosa quer levar confusão com influenciadora para Justiça

O nome da ex-BBB e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias do ano devido à uma confusão protagonizada por ela com a influenciadora e ex ‘De Férias com o ex Brasil’, Gabi Prado, em uma festa de Réveillon, em Pernambuco.

Um dia após a confusão, a empresária resolveu esclarecer a história e afirmou que irá entrar na Justiça contra Gabi Prado pela “inverdade” contada por ela na web. Segundo Gabi, Bianca estaria alcoolizada e teria tentado menosprezá-la por ter participado de um reality show. A ex-BBB negou a história e afirmou que Prado terá que provar toda história diante de um tribunal.

“Isso aqui é uma mentira, essa história que inventaram, que eu humilhei alguém que participou de reality. É mentira. E essa é uma acusação muito grande. Essa pessoa que inventou vai ter que responder agora no lugar devido, que é na justiça”, disse.

Bianca fala que não existiu história de estar caindo de bêbada. “Estava tendo uma das noites mais felizes da minha vida com minha amiga, que também participou de um reality. E eu também já participei de um reality. Essa história não faz sentido nenhum”.

Boca Rosa ainda explicou o começo do desentendimento. Segundo a ex-BBB, o santo não bate com o de Gabi. Bianca ainda fala que no dia de seu aniversário, Gabi Prado começou a falar sobre uma pessoa com quem ela se relacionar, marcando-a no post. “Achei uma p*ta falta de respeito. Depois disso, ela apagou, segui minha vida, não falei mais nada. Fiquei de boa, mas não quero papo”, dispara.

A ex-BBB diz que foi seguida por Prado na festa e pediu para que os amigos separassem elas duas. “Na hora respirei fundo e falei: ‘Tira essa mulher de perto de mim agora, não vou cair nessa pilha’. Não vou continuar rendendo essa história aqui porque sei que é exatamente o que a pessoa quer. Vou é vender meu produto, porque eu sou uma mulher batalhadora”.

